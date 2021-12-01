Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Джонстон
Данди - Сент-Джонстон: обзор матча 01 декабря 2021
Данди
01.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
39'
Д. Маллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Сент-Джонстон
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
P. McGowan
76'
68'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Э. Вертайнен
46'
Замена
L. Craig
️️️️
М. Дэвидсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Маллен
Пас отдал
Л. МакКован
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
3-3-4
1
2
4
3
26
8
10
14
МакКован
5
Суини
21
Маллен
10
3-2-1-4
28
Кларк
5
МакКарт
4
Гордон
24
26
Руни
8
8
Дэвидсон
21
Кроуфорд
17
23
Вертайнен
20
Кейн
10
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
8
Дэвидсон
0
0
8
Дэвидсон
23
Вертайнен
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
23
Вертайнен
Остались в запасе
Данди
Сент-Джонстон
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди - Сент-Джонстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
Новости команд
Все
Данди
Сент-Джонстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+