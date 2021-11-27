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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Миррен
Хартс - Сент-Миррен: обзор матча 27 ноября 2021
Хартс
27.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Миррен
61'
Г. Маккей-Стивен
75'
С. Кингсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Сент-Миррен
90'
+6
Желтая карточка
Д. Анвик
90'
+5
Вторая желтая
Д. Шонесси
Желтая карточка
Э. Халидэй
89'
Замена
П. Харинг
️️️️
Б. Банингиме
86'
81'
Замена
Г. Килти
️️️️
Р. Флинн
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Л. Бойс
80'
ГОЛ! 2:0!
С. Кингсли
75'
73'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Ронан
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Г. Маккей-Стивен
70'
Желтая карточка
К. Девлин
68'
62'
Желтая карточка
Р. Флинн
ГОЛ! 1:0!
Г. Маккей-Стивен
61'
34'
Замена
K. McAllister
️️️️
С. Тансер
16'
Желтая карточка
Д. Шонесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
10
Барри Маккей
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
3-4-2
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
11
Халидэй
10
Маккей
14
Девлин
6
Банингиме
11
Маккей-Стивен
4
Хэлкетт
27
Бойс
3-2-1-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
17
Тансер
25
Ронан
4
Пауэр
17
МакГрат
31
Анвик
5
Шонесси
18
Данн
8
Флинн
27
Брофи
6
Банингиме
5
Харинг
5
Харинг
6
Банингиме
27
Бойс
9
9
27
Бойс
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
11
Джиннелли
11
Маккей-Стивен
17
Тансер
7
7
17
Тансер
25
Ронан
9
9
25
Ронан
8
Флинн
11
Килти
11
Килти
8
Флинн
Остались в запасе
Хартс
Сент-Миррен
13
Росс Стюарт
ВР
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Хартс - Сент-Миррен
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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