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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Ливингстон
Сент-Миррен - Ливингстон: обзор матча 20 ноября 2021
Сент-Миррен
20.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ливингстон
68'
Д. МакГрат
88'
Н. Девлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Ливингстон
88'
ГОЛ! 1:1!
Н. Девлин
Замена
К. Мэйн
️️️️
И. Брофи
78'
75'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
К. Монтано
75'
Замена
А. Форрест
️️️️
Э. Шайнни
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГрат
Пас отдал
Р. Тейт
68'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Ронан
61'
Желтая карточка
Д. Шонесси
55'
Замена
Ч. Данн
️️️️
C. McCarthy
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
4
Tom Parkes
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
9
Kristian Dennis
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
4-2-1-4
15
2
Тейт
17
Тансер
22
Фрэйзер
4
Пауэр
25
Ронан
17
МакГрат
5
Шонесси
31
Анвик
27
Брофи
8
Флинн
1-4-5
4
МакМиллан
22
Шайнни
8
Холт
2
Девлин
27
Бэйли
5
Фицуотер
19
Андерсон
26
Монтано
1
Стриек
40
Омеонга
25
Ронан
9
9
25
Ронан
27
Брофи
30
Мэйн
30
Мэйн
27
Брофи
15
18
Данн
18
Данн
15
26
Монтано
3
Лонгридж
3
Лонгридж
26
Монтано
22
Шайнни
14
Форрест
14
Форрест
22
Шайнни
Остались в запасе
Сент-Миррен
Ливингстон
36
Dean Lyness
ВР
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
11
Грег Килти
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
Остались в запасе
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Миррен - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
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Сент-Миррен
Ливингстон
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2022.07.27 08:15
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2016.04.29 20:10
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2015.11.29 05:11
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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