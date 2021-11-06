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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Сент-Миррен
Сент-Джонстон - Сент-Миррен: обзор матча 06 ноября 2021
Сент-Джонстон
06.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Миррен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Сент-Миррен
90'
+2
Желтая карточка
Д. МакГрат
90'
Замена
K. Dennis
️️️️
Р. Флинн
Вторая желтая
К. Кейн
86'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
78'
68'
Замена
И. Брофи
️️️️
К. Мэйн
Замена
Д. Уотерспун
️️️️
А. Кроуфорд
67'
Желтая карточка
Л. Гордон
59'
Желтая карточка
К. Кейн
54'
Замена
С. Мэй
️️️️
G. Middleton
46'
Замена
Ш. Руни
️️️️
M. O'Halloran
46'
25'
Желтая карточка
А. Пауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
3-2-5
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
24
8
Дэвидсон
7
15
20
Кейн
45
17
21
Кроуфорд
4-2-1-4
15
22
Фрэйзер
17
Тансер
2
Тейт
4
Пауэр
25
Ронан
17
МакГрат
30
Мэйн
8
Флинн
5
Шонесси
31
Анвик
17
26
Руни
26
Руни
17
21
Кроуфорд
10
Уотерспун
10
Уотерспун
21
Кроуфорд
45
17
Мэй
17
Мэй
45
30
Мэйн
27
Брофи
27
Брофи
30
Мэйн
8
Флинн
9
9
8
Флинн
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
36
Dean Lyness
ВР
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
18
Чарльз Данн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Сент-Джонстон - Сент-Миррен
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Сент-Миррен
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
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2018.06.02 19:25
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
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2015.11.29 05:11
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