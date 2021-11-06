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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди Юнайтед
Хартс - Данди Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2021
Хартс
06.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
5 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
22'
Б. Вудберн
25'
А. Кокрейн
50'
Б. Вудберн
76'
С. Кингсли
86'
A. McEneff
34'
Р. Эдвардс
62'
Н. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Данди Юнайтед
ГОЛ! 5:2!
A. McEneff
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
86'
Замена
A. McEneff
️️️️
Б. Вудберн
82'
80'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Д. Джиннелли
78'
ГОЛ! 4:2!
С. Кингсли
Пас отдал
А. Кокрейн
76'
75'
Желтая карточка
Ж. Фукс
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Б. Маккей
66'
62'
ГОЛ! 3:2!
Н. Кларк
62'
Замена
M. Biamou
️️️️
D. Glass
ГОЛ! 3:1!
Б. Вудберн
Пас отдал
T. Moore
50'
34'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эдвардс
Пас отдал
D. Glass
26'
Желтая карточка
Б. Зигрист
ГОЛ! 2:0!
А. Кокрейн
Пас отдал
Д. Джиннелли
25'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вудберн
Пас отдал
К. Девлин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Данди Юнайтед
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
3-4-1-2
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
4
14
Девлин
20
Кокрейн
10
Маккей
6
Банингиме
7
Вудберн
11
Джиннелли
4
Хэлкетт
2-5
4
33
21
2
25
Эдвардс
8
7
Фукс
10
Маккей
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
7
Вудберн
8
8
7
Вудберн
11
Джиннелли
9
9
11
Джиннелли
21
36
36
21
Остались в запасе
Хартс
Данди Юнайтед
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
5
Петер Харинг
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Хартс - Данди Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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