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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
Данди Юнайтед - Сент-Джонстон: обзор матча 30 октября 2021
Данди Юнайтед
30.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
17'
А. Кроуфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
81'
Замена
E. Ambrose
️️️️
H. Muller
81'
Замена
С. Мэй
️️️️
G. Middleton
Желтая карточка
Ж. Фукс
76'
76'
Замена
R. Devine
️️️️
M. O'Halloran
64'
Желтая карточка
C. MacPherson
Замена
И. Нисканен
️️️️
L. Chalmers
46'
Замена
P. Pawlett
️️️️
L. Appere
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Кроуфорд
Пас отдал
C. MacPherson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
23
Logan Chalmers
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
2-1-5
4
33
63
Левитт
7
Фукс
43
25
Эдвардс
9
6
Харкс
4-1-5
28
Кларк
5
МакКарт
8
24
4
Гордон
7
45
15
17
21
Кроуфорд
20
Кейн
9
8
8
9
23
21
Нисканен
21
Нисканен
23
17
3
3
17
15
0
0
15
45
17
Мэй
17
Мэй
45
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
12
Elliot Parish
ВР
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
31
Jack Newman
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
25
Jordan Northcott
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Данди Юнайтед - Сент-Джонстон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
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