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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Данди
Хартс - Данди: обзор матча 23 октября 2021
Хартс
23.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Данди
37'
Д. Суттар
83'
Д. Каммингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Данди
90'
+6
Желтая карточка
Д. Маллен
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Каммингс
Пас отдал
C. Kerr
78'
Замена
C. Sheridan
️️️️
Л. Гриффитс
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Б. Маккей
77'
69'
Желтая карточка
C. Adam
62'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
P. McMullan
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Л. Бойс
60'
59'
Желтая карточка
J. McGhee
56'
Замена
Д. Маллен
️️️️
Л. МакКован
53'
Желтая карточка
Р. Суини
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Б. Вудберн
46'
38'
Желтая карточка
A. Legzdins
ГОЛ! 1:0!
Д. Суттар
Пас отдал
Б. Вудберн
37'
Желтая карточка
Б. Вудберн
34'
Желтая карточка
К. Хэлкетт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Данди
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
2-4-1-2
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
6
Банингиме
20
Кокрейн
10
Маккей
14
Девлин
7
Вудберн
27
Бойс
4
Хэлкетт
4-2-4
1
3
6
2
5
26
8
5
Суини
14
МакКован
10
29
Гриффитс
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
10
Маккей
11
Джиннелли
11
Джиннелли
10
Маккей
27
Бойс
9
9
27
Бойс
14
МакКован
21
Маллен
21
Маллен
14
МакКован
10
9
Каммингс
9
Каммингс
10
29
Гриффитс
23
23
29
Гриффитс
Остались в запасе
Хартс
Данди
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
Остались в запасе
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Хартс - Данди
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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