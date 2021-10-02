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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Миррен
Ливингстон - Сент-Миррен: обзор матча 02 октября 2021
Ливингстон
02.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
29'
И. Эрхахон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Сент-Миррен
89'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
И. Брофи
Желтая карточка
А. Форрест
80'
Желтая карточка
Д. Лонгридж
78'
Замена
J. Hamilton
️️️️
О. Бэйли
78'
75'
Замена
K. McAllister
️️️️
M. Millar
64'
Замена
К. Мэйн
️️️️
К. Ронан
Замена
Н. Девлин
️️️️
Д. МакМиллан
64'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Э. Шайнни
50'
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Эрхахон
Пас отдал
М. Фрэйзер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
12
Ben Williamson
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
2-3-5
4
МакМиллан
67
Обилейе
8
Холт
22
Шайнни
27
Бэйли
5
Фицуотер
14
Форрест
40
Омеонга
3
Лонгридж
1
Стриек
3-3-1-4
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
44
25
Ронан
4
Пауэр
17
МакГрат
27
Брофи
21
Эрхахон
5
Шонесси
31
Анвик
4
МакМиллан
2
Девлин
2
Девлин
4
МакМиллан
22
Шайнни
19
Андерсон
19
Андерсон
22
Шайнни
27
Бэйли
38
38
27
Бэйли
44
7
7
44
27
Брофи
94
Эрвин
94
Эрвин
27
Брофи
25
Ронан
30
Мэйн
30
Мэйн
25
Ронан
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Миррен
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Ливингстон - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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Ливингстон
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Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
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2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
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2022.10.19 08:07
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2015.11.29 05:11
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