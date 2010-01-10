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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Бари
Фиорентина - Бари: обзор матча 10 января 2010
Фиорентина
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Бари
38'
А. Муту
76'
Х. Игнасио Кастильо
26'
П. Баррето
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Бари
Красная карточка
Х. Игнасио Кастильо
Замена
М. Гобби
️️️️
А. Муту
Замена
П. Камата
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 2:1!
Х. Игнасио Кастильо
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
М. Донадель
Желтая карточка
М. Донадель
Замена
А. Гацци
️️️️
Э. Ривас
Вторая желтая
С. Альмирон
Замена
Н. Бельмонте
️️️️
А. Раноккия
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Р. Монтоливо
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
Желтая карточка
С. Альмирон
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Пас отдал
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Мартин Йоргенсен
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
11
Марио Сантана
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Филиппо Антонелли
ЦП
10
Педро Камата
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
21
Паскуаль
27
Фелипе
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
10
Йоргенсен
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Сантана
12
Муту
19
Джилардино
4-4-2
1
Жилле
5
Масиелло
19
Бонуччи
13
Раноккия
21
Паризи
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
27
Ривас
69
Меджиорини
10
Баррето
12
Муту
18
Гобби
18
Гобби
12
Муту
33
Донадель
9
Кастильо
9
Кастильо
33
Донадель
10
Баррето
10
Камата
10
Камата
10
Баррето
13
Раноккия
14
Бельмонте
14
Бельмонте
13
Раноккия
27
Ривас
14
Гацци
14
Гацци
27
Ривас
Остались в запасе
Фиорентина
Бари
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
78
Филиппо Антонелли
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
78
Филиппо Антонелли
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Фиорентина - Бари
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Артемио Франки
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