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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди Юнайтед
Селтик - Данди Юнайтед: обзор матча 26 сентября 2021
Селтик
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
16'
Л. Абада
18'
И. Харкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Данди Юнайтед
79'
Замена
L. Appere
️️️️
P. Pawlett
62'
Замена
A. Spörle
️️️️
И. Нисканен
Замена
И. Соро
️️️️
Д. МакКарти
46'
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Й. Юранович
26'
18'
ГОЛ! 1:1!
И. Харкс
Пас отдал
И. Нисканен
ГОЛ! 1:0!
Л. Абада
Пас отдал
Жота
16'
15'
Желтая карточка
Ж. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
56
Ролстон
18
Юранович
16
МакКарти
14
Тернбулл
7
Жота
7
Рогич
11
Абада
9
Айети
1-1-5
33
63
Левитт
6
Харкс
43
25
Эдвардс
2
21
Нисканен
18
Юранович
3
Монтгомери
3
Монтгомери
18
Юранович
16
МакКарти
19
Соро
19
Соро
16
МакКарти
21
Нисканен
3
3
21
Нисканен
8
9
9
8
Остались в запасе
Селтик
Данди Юнайтед
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
31
Тревор Карсон
ВР
6
Mark Reynolds
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Mark Reynolds
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Селтик - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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