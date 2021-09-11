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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Ливингстон
Данди - Ливингстон: обзор матча 11 сентября 2021
Данди
11.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Ливингстон
Замена
P. McGowan
️️️️
M. Anderson
82'
81'
Желтая карточка
А. Форрест
76'
Желтая карточка
О. Бэйли
67'
Желтая карточка
Д. Холт
Замена
Д. Каммингс
️️️️
A. Jakubiak
65'
Замена
D. McDaid
️️️️
Л. МакКован
64'
58'
Замена
J. Hamilton
️️️️
Б. Андерсон
Желтая карточка
L. Ashcroft
29'
27'
Замена
О. Бэйли
️️️️
C. Sibbald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Ливингстон
7
Keaghan Jacobs
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
4-2-4
1
2
3
6
5
8
8
5
Суини
14
МакКован
29
Гриффитс
15
2-3-5
10
67
Обилейе
8
Холт
2
Девлин
22
Шайнни
29
Пенрис
19
Андерсон
14
Форрест
1
Стриек
5
Фицуотер
8
10
10
8
14
МакКован
27
27
14
МакКован
15
9
Каммингс
9
Каммингс
15
10
27
Бэйли
27
Бэйли
10
19
Андерсон
38
38
19
Андерсон
Остались в запасе
Данди
Ливингстон
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
7
Keaghan Jacobs
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
7
Keaghan Jacobs
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Данди - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Данди
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2017.05.09 16:59
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2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
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2022.12.24 21:11
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2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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