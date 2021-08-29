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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Сент-Миррен - Сент-Джонстон: обзор матча 29 августа 2021
Сент-Миррен
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Сент-Джонстон
Вторая желтая
И. Эрхахон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Шонесси
89'
82'
Замена
C. Booth
️️️️
R. Devine
Замена
Л. Эрвин
️️️️
К. Мэйн
77'
Желтая карточка
И. Эрхахон
73'
72'
Замена
К. Кейн
️️️️
С. Мэй
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Брофи
69'
65'
Замена
G. Middleton
️️️️
C. Hendry
61'
Желтая карточка
Д. Уотерспун
45'
Желтая карточка
L. Craig
26'
Желтая карточка
А. Маккэнн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
17
Джейми МакГрат
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
3
Reece Devine
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
0
L. Craig
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
26
Шон Руни
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
4-1-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
17
Тансер
15
17
МакГрат
30
Мэйн
5
Шонесси
18
Данн
21
Эрхахон
27
Брофи
2-4-4
28
Кларк
5
МакКарт
3
10
Уотерспун
0
8
Маккэнн
6
Керр
17
Мэй
15
14
26
Руни
27
Брофи
9
9
27
Брофи
30
Мэйн
94
Эрвин
94
Эрвин
30
Мэйн
3
24
24
3
17
Мэй
20
Кейн
20
Кейн
17
Мэй
14
45
45
14
Остались в запасе
Сент-Миррен
Сент-Джонстон
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Сент-Миррен - Сент-Джонстон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Миррен Парк
Новости команд
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Сент-Миррен
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2024.08.18 13:47
2
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2022.04.09 22:40
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2022.01.23 08:38
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