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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хартс
Данди Юнайтед - Хартс: обзор матча 28 августа 2021
Данди Юнайтед
28.08.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хартс
45+1'
Л. Бойс
90'
A. Gnanduillet
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Хартс
90'
ГОЛ! 0:2!
A. Gnanduillet
Пас отдал
Д. Джиннелли
83'
Желтая карточка
Б. Банингиме
82'
Замена
T. Moore
️️️️
Э. Халидэй
68'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Г. Маккей-Стивен
61'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Б. Вудберн
55'
Желтая карточка
Э. Халидэй
Замена
И. Харкс
️️️️
Н. Кларк
53'
Замена
К. Батчер
️️️️
Д. Левитт
53'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойс
45'
+1
Пенальти не реализован!
Л. Бойс
Желтая карточка
J. Robson
44'
Желтая карточка
Д. Левитт
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
43
Kerr Smith
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Данди Юнайтед
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
33
Финлей Поллок
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
1-1-5
31
Карсон
4
63
Левитт
7
Фукс
25
Эдвардс
3
23
3
2-4-1-2
2
Смит
11
Халидэй
4
Суттар
6
Банингиме
20
Кокрейн
11
Маккей-Стивен
5
Харинг
7
Вудберн
27
Бойс
4
Хэлкетт
10
Кларк
6
Харкс
6
Харкс
10
Кларк
63
Левитт
66
Батчер
66
Батчер
63
Левитт
11
Халидэй
4
4
11
Халидэй
7
Вудберн
11
Джиннелли
11
Джиннелли
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
9
9
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хартс
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
14
Florent Hoti
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
33
Финлей Поллок
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Данди Юнайтед - Хартс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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