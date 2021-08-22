Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Сент-Джонстон - Данди Юнайтед: обзор матча 22 августа 2021
Сент-Джонстон
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
60'
P. Pawlett
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
Замена
L. Craig
️️️️
C. Booth
82'
Желтая карточка
Ш. Руни
79'
79'
Вторая желтая
P. Pawlett
75'
Желтая карточка
M. McNulty
Замена
M. O'Halloran
️️️️
H. Muller
69'
Замена
C. Hendry
️️️️
С. Мэй
69'
61'
Желтая карточка
P. Pawlett
60'
ГОЛ! 0:1!
P. Pawlett
Пас отдал
Н. Кларк
21'
Желтая карточка
J. Robson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
24
Callum Booth
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джейсон Керр
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
36
M. McNulty
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Данди Юнайтед
98
Flynn Duffy
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
2-3-5
28
Кларк
24
5
МакКарт
8
Дэвидсон
8
Маккэнн
6
Керр
17
Мэй
15
26
Руни
45
20
Кейн
1-1-5
31
Карсон
4
63
Левитт
7
Фукс
33
25
Эдвардс
3
8
24
0
0
24
15
17
17
15
17
Мэй
14
14
17
Мэй
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
98
Flynn Duffy
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
16
Cameron Ballantyne
ЦФ
Остались в запасе
98
Flynn Duffy
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
36
Darren Watson
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Джонстон - Данди Юнайтед
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
Все
Сент-Джонстон
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+