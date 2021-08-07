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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хартс
Сент-Миррен - Хартс: обзор матча 07 августа 2021
Сент-Миррен
07.08.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
85'
Д. Шонесси
16'
Э. Халидэй
73'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хартс
Желтая карточка
К. Мэйн
90'
+2
89'
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Л. Бойс
Красная карточка
K. Dennis
86'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шонесси
Пас отдал
С. Тансер
85'
Замена
J. Henderson
️️️️
Р. Тейт
77'
Замена
C. MacPherson
️️️️
Г. Килти
77'
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Брофи
77'
76'
Замена
A. McEneff
️️️️
Г. Маккей-Стивен
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бойс
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
64'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Д. Джиннелли
36'
Желтая карточка
Б. Банингиме
28'
Желтая карточка
П. Харинг
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Халидэй
Пас отдал
Л. Бойс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
17
Джейми МакГрат
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
9
Kristian Dennis
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
3-2-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
17
Тансер
17
МакГрат
4
Пауэр
5
Шонесси
27
Брофи
11
Килти
18
Данн
31
Анвик
2-4-3
1
Гордон
4
Суттар
11
Халидэй
6
Банингиме
5
Харинг
20
Кокрейн
11
Маккей-Стивен
27
Бойс
11
Джиннелли
4
Хэлкетт
11
Килти
8
8
11
Килти
27
Брофи
9
9
27
Брофи
2
Тейт
17
17
2
Тейт
11
Маккей-Стивен
8
8
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
9
9
11
Джиннелли
27
Бойс
20
Хендерсон
20
Хендерсон
27
Бойс
Остались в запасе
Сент-Миррен
Хартс
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Сент-Миррен - Хартс
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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