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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди
Селтик - Данди: обзор матча 08 августа 2021
Селтик
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
6 : 0
Завершен
Данди
20'
К. Фурухаси
25'
К. Фурухаси
49'
Т. Рогич
68'
К. Фурухаси
84'
Э. Ролстон
90'
О. Эдуард (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Данди
ГОЛ с пенальти! 6:0!
О. Эдуард
90'
89'
Красная карточка
J. Marshall
ГОЛ! 5:0!
Э. Ролстон
Пас отдал
Д. Форрест
84'
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Фурухаси
69'
ГОЛ! 4:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Кристи
68'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Т. Рогич
65'
61'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
C. Sheridan
ГОЛ! 3:0!
Т. Рогич
Пас отдал
Р. Кристи
49'
38'
Желтая карточка
J. Marshall
28'
Желтая карточка
L. Ashcroft
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Кристи
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Л. Абада
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Киого Фурухаси
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
23
Cillian Sheridan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
15
Старфельт
23
Уэлш
56
Ролстон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
10
Кристи
7
Рогич
11
Абада
7
Фурухаси
3-3-3
1
5
6
3
16
26
10
23
10
5
Суини
7
Рогич
49
Форрест
49
Форрест
7
Рогич
7
Фурухаси
29
Эдуард
29
Эдуард
7
Фурухаси
23
9
Каммингс
9
Каммингс
23
Остались в запасе
Селтик
Данди
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
19
Исмаила Соро
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
3
Адам Монтгомери
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Селтик - Данди
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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