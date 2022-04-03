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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Богемианс 1905
Карвина - Богемианс 1905: обзор матча 03 апреля 2022
Карвина
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
24'
Э. Шехич
69'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карвина - Богемианс 1905
Желтая карточка
М. Н'Диайе
90'
+4
90'
+2
Замена
M. Koubek
️️️️
I. Keita
Желтая карточка
T. Jursa
90'
84'
Желтая карточка
Я. Храмоста
Замена
T. Jursa
️️️️
M. Túlio
83'
Замена
В. Синявский
️️️️
L. Bartosak
82'
Замена
R. Latal
️️️️
R. Mikus
82'
75'
Замена
М. Беран
️️️️
Д. Маречек
75'
Замена
D. Kostl
️️️️
M. Dostal
69'
ГОЛ! 1:1!
Р. Квет
Замена
M. Papadopulos
️️️️
А. Свобода
64'
55'
Замена
I. Keita
️️️️
А. Ваничек
55'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 1:0!
Э. Шехич
Пас отдал
M. Túlio
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
5
Давит Кобоури
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
8
Филип Зорван
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
R. Mikus
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
14
Антонин Свобода
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
0
D. Bartek
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
22
Jan Vondra
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Карвина
23
Daniel Stropek
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
27
Michal Papadopulos
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Богемианс 1905
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
7
Михал Беран
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
4-2-5
31
5
Кобоури
3
12
8
Зорван
99
Н'Диайе
17
Дуросинми
91
44
Шехич
14
Свобода
10
2-5-1-2
1
16
39
Крапка
10
Ваничек
31
Петрак
0
16
Квет
15
Хронек
37
Маречек
18
22
31
99
Синявский
99
Синявский
31
10
19
19
10
12
8
8
12
14
Свобода
27
27
14
Свобода
16
16
16
16
37
Маречек
7
Беран
7
Беран
37
Маречек
15
Хронек
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Хронек
10
Ваничек
18
18
10
Ваничек
15
15
Остались в запасе
Карвина
Богемианс 1905
23
Daniel Stropek
ЦЗ
0
O. Chveja
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
4
J. Jindrisek
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
23
Daniel Stropek
ЦЗ
0
O. Chveja
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
Остались в запасе
4
J. Jindrisek
ЦЗ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Карвина - Богемианс 1905
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Карвина
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
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2020.06.10 21:35
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2020.06.06 22:59
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2017.02.24 12:43
22
Экс-голкипер «Днепра» Лаштувка стал игроком «Карвины»
2016.08.09 06:21
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
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2020.10.07 20:34
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.06 22:59
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