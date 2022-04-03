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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Славия
Виктория - Славия: обзор матча 03 апреля 2022
Виктория
03.04.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Славия
75'
Т. Хоры
48'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Славия
Замена
Л. Холик
️️️️
J. David Beauguel
88'
87'
Замена
Д. Фила
️️️️
П. Олаинка
87'
Замена
Я. Громада
️️️️
И. Траоре
87'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Л. Провод
Вторая желтая
П. Буха
85'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Калвах
75'
74'
Желтая карточка
Т. Голеш
72'
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Лингр
69'
Замена
С. Плавсич
️️️️
О. Дорли
61'
Желтая карточка
О. Лингр
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Копиц
61'
Желтая карточка
П. Буха
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Пас отдал
А. Бах
Желтая карточка
Я. Копиц
45'
+1
Замена
Л. Перница
️️️️
Ф. Каша
26'
Желтая карточка
Я. Сикора
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
3
Сантос
2
Гейда
25
Каша
24
Гавел
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
9
4-3-3
1
Колар
3
Голеш
2
Говорка
4
Усу
18
Бах
32
Лингр
12
Траоре
19
Дорли
11
Сор
99
Олаинка
17
Провод
9
4
Холик
4
Холик
9
25
Каша
4
Перница
4
Перница
25
Каша
10
Копиц
25
Хоры
25
Хоры
10
Копиц
12
Траоре
14
Громада
14
Громада
12
Траоре
17
Провод
39
Юрасек
39
Юрасек
17
Провод
19
Дорли
95
Плавсич
95
Плавсич
19
Дорли
32
Лингр
26
Шранц
26
Шранц
32
Лингр
99
Олаинка
11
Фила
11
Фила
99
Олаинка
Остались в запасе
Виктория
Славия
13
Марьян Тврдон
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Виктория - Славия
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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