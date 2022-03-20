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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Динамо
Славия - Динамо: обзор матча 20 марта 2022
Славия
20.03.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
58'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Динамо
89'
Желтая карточка
P. Hellebrand
Замена
С. Тецл
️️️️
Й. Сор
89'
Замена
О. Кудела
️️️️
Я. Громада
89'
88'
Желтая карточка
М. Валента
Вторая желтая
М. Таловеров
86'
85'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
I. Konda
Замена
А. Усу
️️️️
О. Лингр
79'
Желтая карточка
М. Таловеров
78'
77'
Замена
П. Бранднер
️️️️
О. Михалик
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
68'
67'
Замена
M. Mrsic
️️️️
П. Цавош
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
58'
53'
Желтая карточка
M. Skoda
46'
Замена
M. Skoda
️️️️
E. Tolno
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
6
Emmanuel Tolno
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-1-3-3
1
Колар
2
Говорка
40
Таловеров
3
Голеш
14
Громада
32
Лингр
95
Плавсич
8
Масопуст
17
Провод
99
Олаинка
11
Сор
2-2-5
12
Чолич
5
Гавел
6
8
Цавош
9
Валента
23
3
25
23
Гора
14
Громада
15
Кудела
15
Кудела
14
Громада
32
Лингр
4
Усу
4
Усу
32
Лингр
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
11
Сор
11
Тецл
11
Тецл
11
Сор
23
18
18
23
8
Цавош
0
0
8
Цавош
17
Михалик
11
Бранднер
11
Бранднер
17
Михалик
6
0
0
6
Остались в запасе
Славия
Динамо
31
Пржемисл Коварж
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
David Sipos
ВР
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Славия - Динамо
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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