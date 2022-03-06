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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Спарта
Славия - Спарта: обзор матча 06 марта 2022
Славия
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
41'
О. Лингр
90+2'
И. Шранц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Спарта
Замена
Я. Громада
️️️️
Д. Юрасек
90'
+9
Замена
Д. Фила
️️️️
И. Шранц
90'
+9
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
С. Тецл
90'
+2
Замена
С. Плавсич
️️️️
О. Лингр
90'
+1
83'
Замена
Б. Докал
️️️️
Л. Крейчи
Замена
М. Таловеров
️️️️
И. Траоре
75'
Замена
С. Тецл
️️️️
Й. Сор
75'
74'
Замена
К. Хойер
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
П. Олаинка
72'
70'
Желтая карточка
Л. Крейчи
62'
Желтая карточка
А. Карабец
Желтая карточка
Т. Голеш
62'
59'
Замена
Ф. Панак
️️️️
Д. Ганцко
59'
Замена
А. Карабец
️️️️
Т. Чванчара
Желтая карточка
Д. Юрасек
52'
45'
+2
Желтая карточка
Я. Пешек
Желтая карточка
И. Траоре
45'
+2
Желтая карточка
А. Бах
44'
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
Пас отдал
А. Бах
41'
14'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
4-3-2-1
1
Колар
18
Бах
2
Говорка
4
Усу
3
Голеш
39
Юрасек
32
Лингр
12
Траоре
99
Олаинка
11
Сор
26
Шранц
3-1-3-1-2
30
Холек
3
Витик
28
Виснер
17
Ганцко
37
Крейчи
7
Крейчи
8
Павелка
10
Пешек
17
Гараслин
10
Гложек
70
Чванчара
12
Траоре
40
Таловеров
40
Таловеров
12
Траоре
39
Юрасек
14
Громада
14
Громада
39
Юрасек
32
Лингр
95
Плавсич
95
Плавсич
32
Лингр
11
Сор
11
Тецл
11
Тецл
11
Сор
26
Шранц
11
Фила
11
Фила
26
Шранц
17
Гараслин
5
Хойер
5
Хойер
17
Гараслин
17
Ганцко
27
Панак
27
Панак
17
Ганцко
70
Чванчара
9
Карабец
9
Карабец
70
Чванчара
7
Крейчи
9
Докал
9
Докал
7
Крейчи
Остались в запасе
Славия
Спарта
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Славия - Спарта
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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