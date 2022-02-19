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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Виктория
Динамо - Виктория: обзор матча 19 февраля 2022
Динамо
19.02.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
75'
П. Буха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Виктория
90'
Замена
М. Кацер
️️️️
Я. Сикора
Желтая карточка
P. Hellebrand
86'
Замена
J. Vais
️️️️
П. Цавош
80'
Замена
E. Tolno
️️️️
M. Mrsic
80'
76'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
75'
ГОЛ! 0:1!
П. Буха
Пас отдал
Д. Москера
74'
Желтая карточка
Л. Холик
Замена
P. Hellebrand
️️️️
П. Бранднер
66'
Желтая карточка
P. Novak
53'
46'
Замена
Л. Холик
️️️️
А. Чермак
45'
+1
Желтая карточка
Л. Калвах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Либор Холик
ПЗ
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
2-2-5
5
5
Гавел
0
8
Цавош
0
11
Бранднер
10
ван Бурен
9
Валента
25
3-4-2-1
36
Станек
25
Каша
2
Гейда
24
Гавел
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
47
Чермак
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
11
Бранднер
18
18
11
Бранднер
0
6
6
0
8
Цавош
0
0
8
Цавош
47
Чермак
4
Холик
4
Холик
47
Чермак
49
Сикора
66
Кацер
66
Кацер
49
Сикора
25
Хоры
9
9
25
Хоры
Остались в запасе
Динамо
Виктория
31
David Sipos
ВР
22
Martin Sladký
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
22
Martin Sladký
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
10
Павел Шулц
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Динамо - Виктория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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