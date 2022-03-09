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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Спарта
Яблонец - Спарта: обзор матча 09 марта 2022
Яблонец
09.03.2022, среда, 20:30
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
81'
Я. Сильны
85'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Спарта
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Гоушка
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Соучек
Желтая карточка
Я. Сильны
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чванчара
Желтая карточка
Я. Зелены
82'
ГОЛ! 1:0!
Я. Сильны
81'
77'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Я. Пешек
64'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
А. Карабец
Желтая карточка
Я. Поважанец
63'
Желтая карточка
Д. Гоушка
59'
Замена
V. Kadlec
️️️️
Д. Плестил
55'
16'
Желтая карточка
Б. Докал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
3-4-3
1
Гануш
23
Штепанек
4
Мартинец
30
Зелены
3
Хюбшман
27
Кратохвил
7
Поважанец
8
Гоушка
21
Сильны
26
Малински
95
Чернак
3-5-2
30
Холек
28
Виснер
3
Витик
5
Хойер
10
Соучек
8
Павелка
9
Карабец
9
Докал
10
Пешек
70
Чванчара
10
Гложек
7
Плестил
7
Плестил
8
Гоушка
24
Смейкал
24
Смейкал
8
Гоушка
Плестил
7
7
Плестил
10
Пешек
7
Крейчи
7
Крейчи
10
Пешек
9
Карабец
17
Гараслин
17
Гараслин
9
Карабец
Остались в запасе
Яблонец
Спарта
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Яблонец - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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