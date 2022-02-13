Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Виктория
Спарта - Виктория: обзор матча 13 февраля 2022
Спарта
13.02.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
71'
Д. Павелка
90+1'
А. Гложек
20'
Т. Хоры
53'
Л. Гейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Виктория
ГОЛ! 2:2!
А. Гложек
Пас отдал
Б. Докал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Холек
88'
81'
Замена
М. Кацер
️️️️
А. Чермак
81'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 1:2!
Д. Павелка
Пас отдал
Т. Виснер
71'
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Сачек
67'
64'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
Замена
️️️️
Л. Гараслин
57'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Пешек
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гейда
Пас отдал
Д. Москера
51'
Желтая карточка
Л. Гейда
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Минчев
46'
29'
Желтая карточка
Я. Сикора
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоры
Пас отдал
Л. Калвах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Виктория
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Холек
28
Виснер
17
Ганцко
27
Панак
33
Челустка
61
Сачек
10
Пешек
8
Павелка
17
Минчев
17
Гараслин
10
Гложек
3-4-2-1
36
Станек
25
Каша
2
Гейда
24
Гавел
47
Чермак
23
Калвах
10
Копиц
20
Буха
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
10
Пешек
9
Карабец
9
Карабец
10
Пешек
61
Сачек
9
Докал
9
Докал
61
Сачек
17
Минчев
70
Чванчара
70
Чванчара
17
Минчев
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
47
Чермак
66
Кацер
66
Кацер
47
Чермак
25
Хоры
9
9
25
Хоры
Остались в запасе
Спарта
Виктория
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
99
Моду Н'Диайе
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
40
Франтишек Котек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
Остались в запасе
99
Моду Н'Диайе
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Спарта - Виктория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Виктория
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+