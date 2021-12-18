Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Пардубице
Богемианс 1905 - Пардубице: обзор матча 18 декабря 2021
Богемианс 1905
18.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Пардубице
67'
T. Necid
22'
М. Хытил
56'
P. Cerny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Пардубице
Желтая карточка
M. Dostal
88'
Замена
M. Koubek
️️️️
Р. Квет
87'
87'
Замена
D. Huf
️️️️
М. Хытил
Замена
D. Bartek
️️️️
J. Vondra
77'
74'
Замена
L. Matejka
️️️️
P. Cerny
68'
Желтая карточка
J. Jerabek
ГОЛ! 1:2!
T. Necid
Пас отдал
Я. Коваржик
67'
Замена
Я. Коваржик
️️️️
V. Novak
57'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
Я. Храмоста
57'
56'
ГОЛ! 0:2!
P. Cerny
Пас отдал
М. Хытил
Замена
П. Хронек
️️️️
M. Novy
46'
24'
Желтая карточка
М. Хытил
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Хытил
Пас отдал
P. Cerny
14'
Желтая карточка
P. Cerny
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Matej Koubek
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
19
Ramos Júnior
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
4-2-5
16
0
32
4
16
16
Квет
11
89
37
19
Храмоста
22
2-5
28
13
Хытил
6
Черв
20
Каду
5
Чихак
14
25
22
0
0
22
32
15
Хронек
15
Хронек
32
11
19
Коваржик
19
Коваржик
11
19
Храмоста
30
Пушкач
30
Пушкач
19
Храмоста
16
Квет
15
15
16
Квет
13
Хытил
9
9
13
Хытил
9
12
12
9
Остались в запасе
Богемианс 1905
Пардубице
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
19
Ramos Júnior
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
18
Jiří Bederka
ЦЗ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
19
Ramos Júnior
ЦП
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Богемианс 1905 - Пардубице
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Пардубице
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+