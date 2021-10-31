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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 31 октября 2021
Славия
31.10.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
65'
О. Лингр
90+5'
М. Крменчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Виктория
ГОЛ! 2:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Н. Станчу
90'
+5
Желтая карточка
М. Крменчик
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
Д. Москера
87'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Л. Калвах
83'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Я. Сикора
81'
Красная карточка
Л. Перница
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
79'
77'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
65'
Замена
С. Плавсич
️️️️
У. Экпай
59'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Я. Кухта
59'
58'
Желтая карточка
Д. Москера
Желтая карточка
У. Экпай
48'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Я. Громада
46'
Замена
Д. Самек
️️️️
А. Бах
46'
26'
Желтая карточка
Л. Калвах
11'
Красная карточка
Р. Ржезник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Виктория
25
Филип Каша
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Мандоус
33
Качараба
4
Усу
18
Бах
14
Громада
32
Лингр
23
Шевчик
45
Экпай
8
Масопуст
99
Олаинка
7
Кухта
4-3-2-1
36
Станек
14
Ржезник
2
Гейда
24
Гавел
4
Перница
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
49
Сикора
8
Москера
9
18
Бах
10
Самек
10
Самек
18
Бах
14
Громада
10
Станчу
10
Станчу
14
Громада
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
45
Экпай
95
Плавсич
95
Плавсич
45
Экпай
7
Кухта
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Кухта
49
Сикора
25
Каша
25
Каша
49
Сикора
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
23
Калвах
25
Хоры
25
Хоры
23
Калвах
Остались в запасе
Славия
Виктория
1
Ондрей Колар
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
20
Šimon Falta
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
22
Лацо Такакш
ЦЗ
Остались в запасе
20
Šimon Falta
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Славия - Виктория
2
3
2
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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