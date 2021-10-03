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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Славия
Спарта - Славия: обзор матча 03 октября 2021
Спарта
03.10.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Славия
42'
Л. Гараслин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Славия
90'
+4
Желтая карточка
И. Траоре
Желтая карточка
Ф. Ницэ
90'
+3
Замена
М. Пулькраб
️️️️
А. Гложек
89'
Желтая карточка
М. Сачек
83'
82'
Желтая карточка
А. Бах
78'
Желтая карточка
М. Крменчик
77'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Масопуст
77'
Замена
М. Крменчик
️️️️
И. Шранц
Желтая карточка
Б. Докал
73'
Замена
М. Полидар
️️️️
Л. Гараслин
72'
65'
Замена
П. Олаинка
️️️️
О. Лингр
Замена
Б. Докал
️️️️
М. Минчев
65'
62'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Я. Кухта
46'
Замена
Н. Станчу
️️️️
Д. Самек
45'
Желтая карточка
Я. Кухта
ГОЛ! 1:0!
Л. Гараслин
42'
41'
Вторая желтая
А. Усу
Желтая карточка
Д. Павелка
38'
28'
Желтая карточка
А. Усу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ницэ
27
Панак
17
Ганцко
33
Челустка
28
Виснер
61
Сачек
17
Минчев
10
Пешек
8
Павелка
17
Гараслин
10
Гложек
4-1-3-2
30
Мандоус
3
Голеш
18
Бах
4
Усу
26
Боржил
10
Самек
8
Масопуст
32
Лингр
23
Шевчик
26
Шранц
7
Кухта
17
Гараслин
21
Полидар
21
Полидар
17
Гараслин
17
Минчев
9
Докал
9
Докал
17
Минчев
10
Гложек
10
Пулькраб
10
Пулькраб
10
Гложек
32
Лингр
99
Олаинка
99
Олаинка
32
Лингр
7
Кухта
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Кухта
10
Самек
10
Станчу
10
Станчу
10
Самек
8
Масопуст
12
Траоре
12
Траоре
8
Масопуст
26
Шранц
21
Крменчик
21
Крменчик
26
Шранц
Остались в запасе
Спарта
Славия
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
31
Пржемисл Коварж
ВР
14
Якуб Громада
ОП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
14
Якуб Громада
ОП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Спарта - Славия
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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