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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Динамо
Виктория - Динамо: обзор матча 18 сентября 2021
Виктория
18.09.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
69'
Р. Ржезник
79'
Л. Гейда
53'
Ф. Бэсси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Динамо
Желтая карточка
И. Станек
90'
+4
Желтая карточка
Л. Перница
90'
+1
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Сикора
90'
+1
83'
Замена
M. Skoda
️️️️
P. Hellebrand
Желтая карточка
J. David Beauguel
82'
Замена
П. Шулц
️️️️
Д. Москера
80'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гейда
Пас отдал
Я. Сикора
79'
74'
Замена
Л. Гавел
️️️️
M. Mrsic
70'
Замена
P. Javorek
️️️️
Я. Гора
ГОЛ! 1:1!
Р. Ржезник
Пас отдал
Т. Хоры
69'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Л. Калвах
56'
Замена
Д. Яношек
️️️️
Я. Копиц
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
М. ван Бурен
Желтая карточка
М. Гавел
42'
34'
Желтая карточка
П. Цавош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
2
Гейда
14
Ржезник
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
8
Москера
49
Сикора
9
2-4-5
12
Чолич
40
Таловеров
18
0
22
8
Цавош
42
Ворел
3
23
Гора
14
Бэсси
10
ван Бурен
49
Сикора
47
Чермак
47
Чермак
49
Сикора
10
Копиц
39
Яношек
39
Яношек
10
Копиц
8
Москера
10
Шулц
10
Шулц
8
Москера
23
Калвах
25
Хоры
25
Хоры
23
Калвах
0
5
Гавел
5
Гавел
0
23
Гора
0
0
23
Гора
18
0
0
18
Остались в запасе
Виктория
Динамо
11
Матей Хибс
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
11
Матей Хибс
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
P. Novak
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Виктория - Динамо
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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