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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Спарта
Виктория - Спарта: обзор матча 11 сентября 2021
Виктория
11.09.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Спарта
18'
J. David Beauguel
32'
Д. Москера
57'
Я. Сикора
41'
Д. Моберг-Карлссон
87'
В. Дрчал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Спарта
Замена
Л. Перница
️️️️
Д. Яношек
90'
+3
Желтая карточка
М. Хибс
90'
+2
87'
ГОЛ! 3:2!
В. Дрчал
85'
Замена
М. Полидар
️️️️
Я. Пешек
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
83'
Замена
М. Хибс
️️️️
Д. Москера
83'
82'
Желтая карточка
Л. Штетина
77'
Замена
В. Дрчал
️️️️
М. Сачек
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Копиц
72'
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Сикора
72'
66'
Желтая карточка
Д. Павелка
Желтая карточка
Р. Ржезник
65'
61'
Замена
А. Карабец
️️️️
Ф. Панак
61'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
ГОЛ! 3:1!
Я. Сикора
Пас отдал
Я. Копиц
57'
41'
ГОЛ! 2:1!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
А. Гложек
ГОЛ! 2:0!
Д. Москера
Пас отдал
П. Буха
32'
Желтая карточка
Д. Яношек
29'
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
18'
Желтая карточка
Д. Москера
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Филип Соучек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
25
Каша
14
Ржезник
2
Гейда
10
Копиц
20
Буха
39
Яношек
8
Москера
49
Сикора
9
3-2-3-2
1
Ницэ
2
Штетина
27
Панак
17
Ганцко
61
Сачек
28
Виснер
10
Соучек
10
Пешек
8
Павелка
10
Гложек
10
Моберг-Карлссон
8
Москера
11
Хибс
11
Хибс
8
Москера
39
Яношек
4
Перница
4
Перница
39
Яношек
49
Сикора
47
Чермак
47
Чермак
49
Сикора
10
Копиц
10
Шулц
10
Шулц
10
Копиц
9
25
Хоры
25
Хоры
9
10
Пешек
21
Полидар
21
Полидар
10
Пешек
27
Панак
9
Карабец
9
Карабец
27
Панак
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
17
Дрчал
17
Дрчал
61
Сачек
Остались в запасе
Виктория
Спарта
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Виктория - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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