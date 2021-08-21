Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Богемианс 1905
Пардубице - Богемианс 1905: обзор матча 21 августа 2021
Пардубице
21.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Богемианс 1905
31'
М. Хытил
65'
P. Cerny
83'
Т. Солил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Богемианс 1905
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Костка
89'
87'
Желтая карточка
M. Novy
86'
Замена
M. Novy
️️️️
Я. Коваржик
ГОЛ! 3:0!
Т. Солил
Пас отдал
Каду
83'
72'
Замена
I. Keita
️️️️
T. Necid
72'
Замена
Р. Квет
️️️️
В. Левин
72'
Замена
D. Bartek
️️️️
M. Dostal
ГОЛ! 2:0!
P. Cerny
65'
Замена
P. Cerny
️️️️
М. Хытил
64'
Замена
Л. Черв
️️️️
J. Jerabek
64'
59'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
Я. Фулнек
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
Т. Челюстка
31'
Желтая карточка
J. Jerabek
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
24
Томаш Солил
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
7
Михал Беран
АП
0
J. Jerabek
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Пардубице
9
D. Huf
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
2-1-5
35
Маркович
24
Солил
13
Хытил
7
Беран
20
Каду
31
Костка
25
14
5
Чихак
2-5-1-3
18
16
15
Хронек
19
Коваржик
7
Вацек
88
Левин
16
22
Фулнек
37
22
59
31
Костка
9
9
31
Костка
0
6
Черв
6
Черв
0
13
Хытил
9
9
13
Хытил
19
Коваржик
32
32
19
Коваржик
16
0
0
16
88
Левин
16
Квет
16
Квет
88
Левин
22
Фулнек
19
Храмоста
19
Храмоста
22
Фулнек
37
18
18
37
Остались в запасе
Пардубице
Богемианс 1905
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Пардубице - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Богемианс 1905
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+