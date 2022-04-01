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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Брюгге
Беерсхот - Брюгге: обзор матча 01 апреля 2022
Беерсхот
01.04.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
67'
Л. Шенклэнд (П)
19'
Н. Ланг
49'
М. Ритс
54'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Брюгге
84'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Ланг
Желтая карточка
Т. де Смет
74'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Я. Ван ден Берг
73'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Шенклэнд
67'
Замена
Р. Вака
️️️️
Р. Хольцхаушер
64'
Замена
И. Кулибали
️️️️
D. Rigo
64'
61'
Замена
Д. Хендри
️️️️
К. Мата
61'
Замена
С. Адамян
️️️️
Ш. Де Кетеларе
54'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Х. Ванакен
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Ритс
Пас отдал
А. Сков Ольсен
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ланг
Пас отдал
А. Сков Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
6
Dante Rigo
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
2-5
6
10
Хольцхаушер
18
7
Шенклэнд
7
3
Лемос
6
Дом
3-5-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
23
Соболь
22
Мата
25
Вормер
20
Ванакен
70
Ланг
23
Ритс
70
Сков Ольсен
17
Де Кетеларе
5
Ван ден Берг
28
де Смет
28
де Смет
5
Ван ден Берг
10
Хольцхаушер
11
Вака
11
Вака
10
Хольцхаушер
6
48
Кулибали
48
Кулибали
6
22
Мата
13
Хендри
13
Хендри
22
Мата
70
Ланг
12
Дост
12
Дост
70
Ланг
17
Де Кетеларе
22
Адамян
22
Адамян
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Беерсхот
Брюгге
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
19
Abraham Okyere
ЦП
38
David Mukuna-Trouet
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Беерсхот - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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