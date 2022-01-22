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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Оуд-Хеверли
Беерсхот - Оуд-Хеверли: обзор матча 22 января 2022
Беерсхот
22.01.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
24'
М. Лемос
38'
Й. Дом
90+1'
Я. Ван ден Берг
8'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беерсхот - Оуд-Хеверли
90'
+2
Желтая карточка
К. Де Норре
ГОЛ! 3:1!
Я. Ван ден Берг
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
90'
+1
Замена
М. Нубисси
️️️️
M. Suzuki
89'
82'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
М. Мертенс
Замена
Я. Ван ден Берг
️️️️
Ф. Авенатти
81'
75'
Желтая карточка
М. Мертенс
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Р. Вака
71'
70'
Замена
K. Rezaei
️️️️
A. Allemeersch
Желтая карточка
Ф. Авенатти
52'
44'
Желтая карточка
С. Схрайверс
ГОЛ! 2:1!
Й. Дом
Пас отдал
P. Bourdin
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Лемос
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Схрайверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
3
Маурисио Лемос
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
1-1-5
28
де Смет
11
Вака
18
0
3
6
Дом
29
3-2-5
31
Рунарссон
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
16
Кейта
8
Схрайверс
33
Мертенс
30
Мерсье
34
5
11
Вака
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
11
Вака
7
99
Нубисси
99
Нубисси
7
20
Авенатти
5
Ван ден Берг
5
Ван ден Берг
20
Авенатти
33
Мертенс
27
Шенгелия
27
Шенгелия
33
Мертенс
34
11
11
34
Остались в запасе
Беерсхот
Оуд-Хеверли
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Луи Патрис
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Луи Патрис
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Беерсхот - Оуд-Хеверли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
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Беерсхот
Оуд-Хеверли
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
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Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
9
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2016.01.31 07:10
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