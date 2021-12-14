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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Сент-Труйден
Андерлехт - Сент-Труйден: обзор матча 14 декабря 2021
Андерлехт
14.12.2021, вторник, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Труйден
60'
Л. Рафаэлов
90+7'
М. Ашимеру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Сент-Труйден
ГОЛ! 2:0!
М. Ашимеру
90'
+7
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Я. Версхарен
90'
+2
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Л. Рафаэлов
89'
82'
Замена
N. Balongo
️️️️
Y. Suzuki
73'
Замена
Т. Хара
️️️️
Ж. Тейшейра
72'
Замена
А. Койта
️️️️
Р. Бауэр
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
66'
62'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Д. Лавале
ГОЛ! 1:0!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Зиркзее
60'
51'
Желтая карточка
Д. Лавале
46'
Замена
Д. Лавале
️️️️
C. Durkin
35'
Желтая карточка
J. Pius
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Сент-Труйден
4
Димитри Лавале
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
11
Рафаэлов
8
Ольссон
16
Версхарен
24
Каллен
8
Куаме
11
Зиркзее
3-5
14
Хасиока
4
Бауэр
37
Ляйстнер
13
Кэкачей
1
Шмидт
5
Тейшейра
40
8
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
16
Версхарен
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
16
Версхарен
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
8
4
Лавале
4
Лавале
8
4
Бауэр
11
Койта
11
Койта
4
Бауэр
5
Тейшейра
18
Хара
18
Хара
5
Тейшейра
40
6
6
40
Лавале
91
Хаяси
91
Хаяси
Лавале
Остались в запасе
Андерлехт
Сент-Труйден
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Андерлехт - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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