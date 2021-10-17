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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Андерлехт
Сент-Труйден - Андерлехт: обзор матча 17 октября 2021
Сент-Труйден
17.10.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
56'
М. Конате
90+4'
Т. Ляйстнер
48'
Л. Рафаэлов (П)
78'
С. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Андерлехт
ГОЛ! 2:2!
Т. Ляйстнер
90'
+4
90'
+3
Замена
М. Мурильо
️️️️
С. Гомес
Замена
N. Balongo
️️️️
Л. Кэкачей
89'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Р. Бауэр
84'
Замена
T. Ito
️️️️
C. Durkin
83'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Гомес
Замена
А. Койта
️️️️
Д. Хаяси
76'
73'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
73'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Ф. Амузу
64'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Д. Зиркзее
64'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
56'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
55'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
Д. Шмидт
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-5
37
Ляйстнер
4
Бауэр
4
Лавале
13
Кэкачей
18
Хара
91
Хаяси
22
Брюлс
8
4-3-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
15
Михайличенко
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Ольссон
9
Амузу
11
Зиркзее
8
Куаме
4
Бауэр
14
Хасиока
14
Хасиока
4
Бауэр
91
Хаяси
11
Койта
11
Койта
91
Хаяси
13
Кэкачей
6
6
13
Кэкачей
8
17
17
8
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
17
Гомес
62
Мурильо
62
Мурильо
17
Гомес
11
Зиркзее
16
Версхарен
16
Версхарен
11
Зиркзее
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
Остались в запасе
Сент-Труйден
Андерлехт
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
1
Kenny Steppe
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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