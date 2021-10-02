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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Беерсхот
Оуд-Хеверли - Беерсхот: обзор матча 02 октября 2021
Оуд-Хеверли
02.10.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Беерсхот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Беерсхот
Вторая желтая
К. Малинов
90'
+4
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
90'
+2
86'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
К. Мерсье
86'
84'
Замена
М. Кайседо
️️️️
И. Кулибали
82'
Желтая карточка
T. Pietermaat
Желтая карточка
М. Мертенс
82'
58'
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Нубисси
Замена
С. Схрайверс
️️️️
А. Де Сар
56'
Замена
С. Каба
️️️️
K. Rezaei
56'
33'
Желтая карточка
И. Кулибали
Желтая карточка
К. Малинов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Беерсхот
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
3-2-5
22
Ромо
91
39
Озкаджар
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
33
Малинов
24
Де Сар
11
33
Мертенс
30
Мерсье
5
1-5
10
Хольцхаушер
20
Халаймия
31
55
Радич
4
3
30
Мерсье
27
Шенгелия
27
Шенгелия
30
Мерсье
11
9
Каба
9
Каба
11
24
Де Сар
8
Схрайверс
8
Схрайверс
24
Де Сар
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
48
Кулибали
25
Кайседо
25
Кайседо
48
Кулибали
99
Нубисси
7
7
99
Нубисси
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Беерсхот
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Остались в запасе
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Оуд-Хеверли - Беерсхот
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
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Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
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2025.02.04 12:26
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2016.01.31 07:10
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Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
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