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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Беерсхот
Брюгге - Беерсхот: обзор матча 22 августа 2021
Брюгге
22.08.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Беерсхот
4'
Э. Баланта
30'
Ш. Де Кетеларе
55'
Т. Персин
37'
Й. Дом
76'
Я. Ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Беерсхот
90'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
Замена
М. Ритс
️️️️
Р. Вормер
90'
85'
Замена
А. Саньянг
️️️️
И. Кулибали
Замена
М. Митрович
️️️️
Т. Персин
79'
76'
ГОЛ! 3:2!
Я. Ван ден Берг
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
Вторая желтая
С. Н'Соки
75'
66'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
М. Нубисси
Замена
Б. Дост
️️️️
Ф. Рикка
60'
ГОЛ! 3:1!
Т. Персин
55'
54'
Желтая карточка
Т. де Смет
45'
+1
Вторая желтая
F. Frans
43'
Желтая карточка
И. Кулибали
Желтая карточка
С. Н'Соки
41'
37'
ГОЛ! 2:1!
Й. Дом
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
ГОЛ! 2:0!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Н. Ланг
30'
28'
Желтая карточка
F. Frans
Желтая карточка
Ф. Рикка
27'
ГОЛ! 1:0!
Э. Баланта
Пас отдал
Р. Вормер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
99
Тибо Персин
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Беерсхот
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
4-1-4-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
16
Рикка
99
Персин
3
Баланта
22
Мата
25
Вормер
70
Ланг
20
Ванакен
17
Де Кетеларе
1-1-5
28
де Смет
10
Хольцхаушер
6
Дом
55
Радич
4
5
Ван ден Берг
20
Халаймия
99
Персин
3
Митрович
3
Митрович
99
Персин
25
Вормер
23
Ритс
23
Ритс
25
Вормер
16
Рикка
12
Дост
12
Дост
16
Рикка
48
Кулибали
7
Саньянг
7
Саньянг
48
Кулибали
99
Нубисси
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
99
Нубисси
Остались в запасе
Брюгге
Беерсхот
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Остались в запасе
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Брюгге - Беерсхот
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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