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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Юнион СЖ
Беерсхот - Юнион СЖ: обзор матча 07 августа 2021
Беерсхот
07.08.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Юнион СЖ
14'
Д. Ундав
50'
Д. Ундав
54'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Юнион СЖ
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
90'
+4
90'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Франсуа
90'
Замена
Л. Амани
️️️️
Т. Теума
89'
Желтая карточка
Д. Марк
Замена
T. Pietermaat
️️️️
И. Кулибали
84'
83'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Ванзейр
83'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
Замена
С. Радич
️️️️
M. Suzuki
75'
69'
Замена
Д. Марк
️️️️
С. Линен
54'
ГОЛ! 0:3!
Л. Лапуссен
Пас отдал
С. Линен
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
Желтая карточка
М. Нубисси
48'
43'
Желтая карточка
Т. Теума
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Ванзейр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
19
Abraham Okyere
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Беерсхот
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Юнион СЖ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
2-2-5
28
де Смет
33
ван ден Бейс
10
Хольцхаушер
19
5
Ван ден Берг
7
7
Саньянг
48
Кулибали
4
4-3-3
1
Морис
19
Франсуа
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
5
Багер
10
Теума
94
Лапуссен
44
Линен
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
Ундав
7
55
Радич
55
Радич
7
48
Кулибали
29
29
48
Кулибали
19
Франсуа
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
19
Франсуа
10
Теума
10
Амани
10
Амани
10
Теума
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
13
Ванзейр
20
Авенатти
20
Авенатти
13
Ванзейр
44
Линен
25
Марк
25
Марк
44
Линен
Остались в запасе
Беерсхот
Юнион СЖ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
Остались в запасе
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Беерсхот - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
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