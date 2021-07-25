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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Юнион СЖ
Андерлехт - Юнион СЖ: обзор матча 25 июля 2021
Андерлехт
25.07.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
45+2'
Я. Версхарен
73'
Л. Амани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Юнион СЖ
Желтая карточка
М. Мурильо
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Амузу
90'
+5
90'
+1
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Ванзейр
80'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
Замена
М. Бунду
️️️️
И. Телин
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Л. Амани
Желтая карточка
У. Худт
66'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
63'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Б. Раман
63'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
46'
Замена
М. Мурильо
️️️️
К. Сарделла
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
С. Гомес
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Андерлехт - Юнион СЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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