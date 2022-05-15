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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Твенте
Фейеноорд - Твенте: обзор матча 15 мая 2022
Фейеноорд
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
68'
С. Дессер
27'
Д. Лимниос
37'
Г. Смал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Твенте
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
90'
+7
90'
+5
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
Л. Гертрейда
90'
+2
Замена
К. Бассетт
️️️️
М. Сенеси
84'
80'
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. Зерруки
80'
Замена
К. Пири
️️️️
М. Влап
Желтая карточка
Й. Торнстра
75'
71'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
70'
Замена
Р. Преппер
️️️️
М. Хилгерс
ГОЛ! 1:2!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Синистерра
68'
66'
Желтая карточка
Р. Зерруки
Замена
Б. Линссен
️️️️
Г. Тил
66'
Замена
П. Валемарк
️️️️
А. Джаханбакш
56'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
55'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Р. Хендрикс
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Г. Смал
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лимниос
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
5
Гийс Смал
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
3
Хендрикс
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
9
Дессер
2-2-2-4
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
6
Зерруки
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
5
Смал
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
3
Хендрикс
21
Торнстра
21
Торнстра
3
Хендрикс
5
Сенеси
17
Бассетт
17
Бассетт
5
Сенеси
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
Джаханбакш
10
Валемарк
10
Валемарк
Джаханбакш
20
Тил
30
Линссен
30
Линссен
20
Тил
14
Влап
3
Пири
3
Пири
14
Влап
2
Хилгерс
3
Преппер
3
Преппер
2
Хилгерс
6
Зерруки
5
Босх
5
Босх
6
Зерруки
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
Остались в запасе
Фейеноорд
Твенте
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
12
Дензел Халл
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фейеноорд - Твенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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