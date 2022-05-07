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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фортуна
Твенте - Фортуна: обзор матча 07 мая 2022
Твенте
07.05.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
37'
Р. ван Вольфсвинкел
25'
З. Флемминг
42'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фортуна
90'
Желтая карточка
М. Сентьенс
Желтая карточка
Р. Преппер
86'
Желтая карточка
В. Черны
78'
78'
Желтая карточка
А. Самарис
Замена
В. Мисиджан
️️️️
В. Черны
75'
75'
Замена
А. Ферати
️️️️
Д. Кокс
75'
Замена
C. Benschop
️️️️
П. Глэдон
73'
Желтая карточка
Л. Дуарте
Замена
М. Угальде
️️️️
Й. Босх
68'
46'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Т. Нослин
44'
Желтая карточка
П. Глэдон
42'
ГОЛ! 1:2!
З. Флемминг
Желтая карточка
Д. Бренет
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Лимниос
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
З. Флемминг
Пас отдал
П. Глэдон
22'
Желтая карточка
Д. Кокс
5'
Желтая карточка
З. Флемминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
5
Йессе Босх
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фортуна
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
35
Charlison Benschop
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
3-2-2-3
1
Уннершталь
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
5
Босх
14
Влап
18
Лимниос
5
Смал
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
4-3-1-3
12
Пинту
25
Тирпа
4
Анга
27
Кокс
6
Дуарте
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
19
Глэдон
14
Нослин
1
ван Ош
18
Черны
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Черны
5
Босх
9
Угальде
9
Угальде
5
Босх
14
Нослин
7
Семеду
7
Семеду
14
Нослин
19
Глэдон
35
35
19
Глэдон
27
Кокс
10
Ферати
10
Ферати
27
Кокс
Остались в запасе
Твенте
Фортуна
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
5
Samy Baghdadi
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Твенте - Фортуна
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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