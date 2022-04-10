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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Камбур
Витесс - Камбур: обзор матча 10 апреля 2022
Витесс
10.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 0
Завершен
Камбур
42'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Камбур
87'
Замена
Т. Киш
️️️️
К. МакИнтош
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
86'
Замена
А. Грбич
️️️️
Л. Опенда
86'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Т. Бейтинк
86'
80'
Замена
Н. Додеман
️️️️
П. Йостен
Замена
П. Вруг
️️️️
Д. Хейсман
70'
Замена
М. Шуберт
️️️️
Й. Хувен
46'
45'
+1
Желтая карточка
И. Каллон
Желтая карточка
Я. Расмуссен
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Беро
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
4-3-1-2
1
Хувен
42
Манхоф
5
Дехи
14
Расмуссен
2
Даса
22
Беро
6
Тронстад
23
Базур
23
Хейсман
17
Опенда
29
Бейтинк
3-2-2-3
12
3
МакИнтош
4
2
5
Шмидт
24
Бангура
23
Якобс
6
Паулиссен
17
Йостен
47
Каллон
17
Ульдрикис
1
Хувен
15
Шуберт
15
Шуберт
1
Хувен
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
23
Хейсман
8
Вруг
8
Вруг
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Домджони
8
Домджони
29
Бейтинк
17
Опенда
9
Грбич
9
Грбич
17
Опенда
3
МакИнтош
7
Киш
7
Киш
3
МакИнтош
17
Йостен
7
Додеман
7
Додеман
17
Йостен
Остались в запасе
Витесс
Камбур
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
44
Thijmen Renkel
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Витесс - Камбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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