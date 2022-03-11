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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Аякс
Камбур - Аякс: обзор матча 11 марта 2022
Камбур
11.03.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 26 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
48'
И. Каллон
79'
П. Йостен
3'
Д. Тадич
40'
С. Аллер
90+1'
Р. Гравенберх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Аякс
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Р. Гравенберх
Пас отдал
С. Аллер
Замена
️️️️
Р. Маулун
90'
+1
85'
Замена
Б. Бробби
️️️️
Н. Тальяфико
ГОЛ! 2:2!
П. Йостен
Пас отдал
М. Паулиссен
79'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Самбисса
79'
Замена
П. Йостен
️️️️
И. Каллон
77'
76'
Замена
Х. Тимбер
️️️️
П. Схюрс
74'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
71'
Желтая карточка
С. Аллер
Замена
Д. Шмидт
️️️️
J. ter Heide
66'
62'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
Желтая карточка
Р. Маулун
59'
ГОЛ! 1:2!
И. Каллон
48'
40'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Гравенберх
Желтая карточка
Т. Бур
19'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Р. Гравенберх
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Давид Самбисса
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
7
Тамаш Киш
ЛВ
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
4-4-2
12
24
Бангура
3
Тол
4
2
6
Паулиссен
10
Маулун
7
Самбисса
4
Худемакерс
19
Бур
47
Каллон
4-2-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
17
Блинд
4
Схюрс
3
Тальяфико
23
Бергейс
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
2
5
Шмидт
5
Шмидт
2
7
Самбисса
14
Брей
14
Брей
7
Самбисса
47
Каллон
17
Йостен
17
Йостен
47
Каллон
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
4
Схюрс
12
Тимбер
12
Тимбер
4
Схюрс
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
3
Тальяфико
9
Бробби
9
Бробби
3
Тальяфико
Остались в запасе
Камбур
Аякс
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Ник Додеман
ПВ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Камбур - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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