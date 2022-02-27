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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 27 февраля 2022
АЗ Алкмаар
27.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
19'
Й. Карлссон (П)
30'
Й. Карлссон (П)
52'
Л. Гертрейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Желтая карточка
О. Вейндал
90'
+6
87'
Замена
К. Бассетт
️️️️
М. Сенеси
Замена
С. Беукема
️️️️
Й. Класи
87'
82'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Б. Линссен
Замена
К. Соуа
️️️️
В. Павлидис
78'
Желтая карточка
Й. Класи
77'
73'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Хендрикс
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
68'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Витри
68'
52'
ГОЛ! 2:1!
Л. Гертрейда
46'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Т. Маласья
Желтая карточка
Д. де Вит
38'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Карлссон
30'
28'
Желтая карточка
Т. Маласья
26'
Желтая карточка
О. Кекчю
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Карлссон
19'
18'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
3-2-3-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
5
Вейндал
16
Витри
18
Мидтсьё
8
Класи
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
4-2-1-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
20
Хендрикс
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
16
Витри
7
Абухляль
7
Абухляль
16
Витри
8
Класи
31
Беукема
31
Беукема
8
Класи
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
14
Павлидис
14
Соуа
14
Соуа
14
Павлидис
3
Маласья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
3
Маласья
5
Сенеси
17
Бассетт
17
Бассетт
5
Сенеси
30
Линссен
10
Валемарк
10
Валемарк
30
Линссен
20
Хендрикс
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
20
Хендрикс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Бо Реус
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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