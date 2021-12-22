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Хераклес - Камбур

22.12.2021, Среда, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 18 тур Хераклес - Камбур
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
6 тур
23 сентября, четверг 19:45 Камбур 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
13 марта, воскресенье 16:30 Хераклес 3:1 Камбур
3 тур
22 августа, суббота 21:45 Камбур 1:6 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 22:45 Камбур 1:0 Хераклес
3 тур
22 августа, пятница 22:00 Хераклес 0:1 Камбур
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 15:30 Хераклес 1:1 Камбур
6 тур
14 сентября, суббота 21:45 Камбур 2:0 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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