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Витесс - Зволле

21.12.2021, Вторник, 20:45 мск Голландия. Эредивизие, 18 тур Витесс - Зволле
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
1 тур
15 августа, воскресенье 15:30 Зволле 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
31 тур
1 мая, суббота 21:00 Витесс 2:1 Зволле
11 тур
5 декабря, суббота 23:00 Зволле 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
25 тур
29 февраля, суббота 21:45 Зволле 4:3 Витесс
3 тур
16 августа, пятница 21:00 Витесс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
31 тур
20 апреля, суббота 20:45 Витесс 4:1 Зволле
5 тур
16 сентября, воскресенье 17:45 Зволле 0:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 21:45 Зволле 1:2 Витесс
11 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
4 марта, суббота 22:45 Зволле 3:1 Витесс
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Витесс 3:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
27 января, среда 22:45 Витесс 1:1 Зволле
9 тур
18 октября, воскресенье 17:45 Зволле 1:5 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 24 мая, воскресенье 13:30 Витесс 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 21 мая, четверг 21:45 Зволле 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 20:30 Витесс 2:1 Зволле
3 тур
24 августа, воскресенье 14:30 Зволле 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
18 января, суббота 22:45 Зволле 1:2 Витесс
7 тур
22 сентября, воскресенье 14:30 Витесс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 Зволле
2 тур
18 августа, суббота 21:45 Зволле 0:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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