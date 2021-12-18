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Хераклес - Гронинген

18.12.2021, Суббота, 22:00 мск Голландия. Эредивизие, 17 тур Хераклес - Гронинген
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 18:30 Хераклес 1:0 Гронинген
14 тур
23 декабря, среда 22:00 Гронинген 0:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
5 тур
31 августа, суббота 20:45 Гронинген 1:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 22:45 Гронинген 3:0 Хераклес
9 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Хераклес 4:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
20 тур
27 января, суббота 20:30 Гронинген 3:3 Хераклес
11 тур
4 ноября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
14 января, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Гронинген
7 тур
24 сентября, суббота 19:30 Гронинген 0:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 15 мая, воскресенье 13:30 Хераклес 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 12 мая, четверг 19:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 2:1 Хераклес
17 тур
19 декабря, суббота 22:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
21 тур
5 февраля, четверг 20:30 Хераклес 2:2 Гронинген
2 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 3:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Гронинген 3:1 Хераклес
13 тур
9 ноября, суббота 22:45 Хераклес 0:3 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
13 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Гронинген
15 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 2:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 17:30 Гронинген 2:1 Хераклес
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
ответный матч		 22 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
первый матч		 19 мая, четверг 22:45 Хераклес 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:4 Хераклес
14 тур
14 ноября, воскресенье 18:30 Хераклес 3:0 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
6 февраля, суббота 22:45 Хераклес 4:3 Гронинген
13 тур
6 ноября, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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