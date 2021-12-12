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Витесс - Хераклес

12.12.2021, Воскресенье, 16:30 мск Голландия. Эредивизие, 16 тур Витесс - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
15 тур
9 января, суббота 22:00 Хераклес 0:2 Витесс
4 тур
3 октября, суббота 17:30 Витесс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
33 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Витесс Хераклес
4 тур
24 августа, суббота 20:45 Хераклес 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 22:45 Хераклес 3:2 Витесс
8 тур
7 октября, воскресенье 15:30 Витесс 4:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
28 тур
17 марта, суббота 21:45 Витесс 0:0 Хераклес
8 тур
15 октября, воскресенье 13:30 Хераклес 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
29 тур
5 апреля, среда 19:30 Хераклес 0:1 Витесс
12 тур
6 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
31 тур
16 апреля, суббота 19:30 Витесс 1:1 Хераклес
16 тур
13 декабря, воскресенье 18:45 Хераклес 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 21:45 Хераклес 1:1 Витесс
17 тур
21 декабря, воскресенье 14:30 Витесс 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
18 тур
21 декабря, суббота 22:45 Хераклес 2:2 Витесс
1 тур
4 августа, воскресенье 16:30 Витесс 3:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 21:45 Хераклес 3:5 Витесс
6 тур
22 сентября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
16 марта, пятница 23:00 Витесс 2:0 Хераклес
17 тур
17 декабря, суббота 21:45 Хераклес 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 21:45 Хераклес 6:1 Витесс
15 тур
20 ноября, суббота 22:45 Витесс 2:0 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
19 тур
23 января, суббота 20:45 Хераклес 1:2 Витесс
11 тур
24 октября, суббота 21:45 Витесс 0:2 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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