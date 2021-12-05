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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Фортуна
Фейеноорд - Фортуна: обзор матча 05 декабря 2021
Фейеноорд
05.12.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
5 : 0
Завершен
Фортуна
8'
Г. Тил
26'
Б. Линссен
52'
Б. Линссен
63'
Л. Синистерра
90'
А. Джаханбакш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Фортуна
ГОЛ! 5:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
М. Димерс
90'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Л. Синистерра
85'
84'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
М. Сентьенс
Замена
М. Димерс
️️️️
Й. Торнстра
82'
68'
Замена
А. Самарис
️️️️
М. Тирпа
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
67'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Г. Тил
67'
ГОЛ! 4:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Б. Линссен
63'
61'
Замена
Т. Нослин
️️️️
А. Ферати
60'
Желтая карточка
Д. Кокс
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
Пас отдал
Ф. Эушнес
52'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
40'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
О. Кекчю
30'
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
Пас отдал
О. Кекчю
26'
19'
Желтая карточка
И. Пинту
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Б. Линссен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
5
Тесфальдет Теки
ЦФ
9
Зиан Флемминг
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
27
Джордж Кокс
ЦФ
1
Яник ван Ош
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
Фортуна
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Марсиано
3
Маласья
2
Гертрейда
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
30
Линссен
2-3-5
12
Пинту
38
20
Сентьенс
25
Тирпа
6
Дуарте
5
Теки
1
ван Ош
27
Кокс
10
Ферати
9
Флемминг
21
Торнстра
10
Димерс
10
Димерс
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
6
Кекчю
20
Тил
17
Нелсон
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
10
Баннис
10
Баннис
17
Синистерра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
25
Тирпа
22
Самарис
22
Самарис
25
Тирпа
20
Сентьенс
7
Ханссон
7
Ханссон
20
Сентьенс
10
Ферати
14
Нослин
14
Нослин
10
Ферати
Остались в запасе
Фейеноорд
Фортуна
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ЦФ
Остались в запасе
30
Ruben van Kouwen
ВР
48
Stijn Hogervorst
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
21
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
26
Toshio Lake
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
22
Том Хендрикс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фейеноорд - Фортуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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