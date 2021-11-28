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Херенвен - ПСВ

28.11.2021, Воскресенье, 18:45 мск Голландия. Эредивизие, 14 тур Херенвен - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
31 тур
2 мая, воскресенье 17:45 ПСВ 2:2 Херенвен
11 тур
6 декабря, воскресенье 18:45 Херенвен 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
33 тур
3 мая, воскресенье 00:00 Херенвен ПСВ
14 тур
24 ноября, воскресенье 16:30 ПСВ 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
22 тур
16 февраля, суббота 21:45 Херенвен 2:2 ПСВ
13 тур
24 ноября, суббота 22:45 ПСВ 3:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
24 тур
17 февраля, суббота 21:45 ПСВ 2:2 Херенвен
4 тур
10 сентября, воскресенье 13:30 Херенвен 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
19 тур
22 января, воскресенье 18:45 ПСВ 4:3 Херенвен
8 тур
1 октября, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
27 тур
12 марта, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
3 тур
22 августа, суббота 20:45 Херенвен 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
18 апреля, суббота 20:45 ПСВ 4:1 Херенвен
7 тур
28 сентября, воскресенье 18:45 Херенвен 1:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
31 тур
5 апреля, суббота 20:45 Херенвен 3:0 ПСВ
14 тур
23 ноября, суббота 21:45 ПСВ 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
9 марта, суббота 21:45 Херенвен 2:1 ПСВ
12 тур
11 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 5:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/2 финала
21 марта, среда 23:45 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
26 тур
18 марта, воскресенье 17:30 ПСВ 5:1 Херенвен
17 тур
18 декабря, воскресенье 19:30 Херенвен 1:5 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:2 Херенвен
1 тур
7 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:3 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Херенвен 2:2 ПСВ
10 тур
17 октября, суббота 22:45 ПСВ 1:0 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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