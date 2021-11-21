Введите ваш ник на сайте

Фейеноорд - Зволле

21.11.2021, Воскресенье, 16:30 мск Голландия. Эредивизие, 13 тур Фейеноорд - Зволле
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
16 тур
13 января, среда 23:00 Фейеноорд 1:0 Зволле
1 тур
12 сентября, суббота 21:00 Зволле 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
23 тур
16 февраля, воскресенье 18:45 Зволле 3:4 Фейеноорд
15 тур
1 декабря, воскресенье 18:45 Фейеноорд 1:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 21:45 Зволле 3:1 Фейеноорд
9 тур
21 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
28 тур
18 марта, воскресенье 18:45 Зволле 3:4 Фейеноорд
8 тур
14 октября, суббота 21:45 Фейеноорд 0:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
9 апреля, воскресенье 15:30 Зволле 2:2 Фейеноорд
13 тур
20 ноября, воскресенье 18:45 Фейеноорд 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Зволле 3:1 Фейеноорд
7 тур
27 сентября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Зволле 3:0 Фейеноорд
11 тур
1 ноября, суббота 21:45 Фейеноорд 2:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
18 тур
21 декабря, суббота 23:45 Фейеноорд 3:0 Зволле
1 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Зволле 2:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
23 тур
17 февраля, воскресенье 17:30 Зволле 3:2 Фейеноорд
5 тур
15 сентября, суббота 22:45 Фейеноорд 2:0 Зволле
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 