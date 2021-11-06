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НЕК - Херенвен

06.11.2021, Суббота, 20:45 мск Голландия. Эредивизие, 12 тур НЕК - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
34 тур
14 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 0:2 НЕК
3 тур
20 августа, суббота 21:45 НЕК 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
20 февраля, суббота 21:45 Херенвен 1:1 НЕК
6 тур
18 сентября, пятница 21:00 НЕК 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 22:45 Херенвен 2:2 НЕК
11 тур
25 октября, пятница 22:00 НЕК 2:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
27 тур
16 марта, суббота 21:45 НЕК 1:3 Херенвен
1 тур
12 августа, воскресенье 16:30 Херенвен 0:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 21:45 НЕК 2:4 Херенвен
1 тур
6 августа, суббота 21:45 Херенвен 2:2 НЕК
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 20:45 Херенвен 0:0 НЕК
4 тур
28 августа, суббота 21:45 НЕК 2:2 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
28 тур
19 марта, пятница 22:45 Херенвен 4:1 НЕК
2 тур
7 августа, пятница 20:00 НЕК 4:1 Херенвен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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